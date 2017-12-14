عقد وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, يوم الخميس, جلسة رابعة مع الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف, في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات السورية.

وكان وفد النظام عقد على مدار ثلاثة ايام 3 جلسات محادثات مع دي ميستورا في سياق المرحلة الثانية من الجولة الثامنة للحوار السوري السوري.

ويواصل دي ميستورا لقاءاته مع وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري, حيث تم امس مناقشة الاجراءات الانتخابية, ومن المزمع ان يتم اليوم بحث عملية الانتقال السياسية.

وبدأت جولة المحادثات الراهنة في 28 تشرين الثاني, ثم علقت لثلاثة أيام، قبل أن تستأنف الأمم المتحدة لقاءاتها الاسبوع الماضي مع وفد المعارضة، فيما تاخر وفد النظام عن الالتحاق باللقاء حيث وصل الاحد الماضي الى جنيف, بعد ضغوطات من المعارضة و مطالبات أمريكية فرنسية بضرورة إلزام روسيا وفد النظام حضور المفاوضات والالتزام بالعملية التفاوضية.

وامتنع وفد النظام عن حضور المفاوضات في مرحلتها الاولى, بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد, لكنه وبعد اتصالات مع الجانب الروسي قرر المجيئ الى جنيف للمشاركة في المفاوضات والتي لم تسفر عن أي نتيجة او اتفاق.

ويتهم وفد المعارضة مرارا النظام السوري بالتهرب من المحادثات, مجددا تمسك وفده بمناقشة عملية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية دون ان يكون للرئيس بشار الاسد أي دور فيها.

ومن المقرر ان يقدم دي ميستورا، تقريرا حول نتائج جنيف 8 إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.