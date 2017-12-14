الذهب يستمر بالارتفاع ويصل الى 15400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 100 ليرة عن آخر سعره له، حيث بلغ غرام الـ21 قيراط 15400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات سعر غرام الـ21 قيراط بـ15400 ليرة للمبيع، وبـ15300 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط للمبيع بـ13200 ليرة، وبـ13100 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر اونصة الذهب بلغ عالمياً 1256 دولار. وكان سعر الذهب انخفض يوم السبت ووصل الى 14800 ليرة لغرام الـ21. وتأرجح سعر المعدن الثمين خلال الأيام الماضية بين 15 ألف و15300 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2017-12-14 10:56:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق