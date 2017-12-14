أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، يوم الخميس, ان المعارضة السورية لاتزال متمسكة بشروطها خلال مفاوضات جنيف8 حول سوريا, والمتمثلة برحيل الرئيس بشار الأسد, رغم تصريحاتها السابقة والرافضة وضع أي شروط مسبقة.

وأشار غاتيلوف لوكالة (سبونتيك), إلى أن "الصعوبات ترتبط بان المعارضة، على الرغم من تصريحها أنها ستتفاوض دون شروط مسبقة، ما زالت تحدد مهمتها الأولية برحيل الرئيس السوري المنتخب بشار الأسد، على حساب التسوية السياسية المتكاملة".

ولفت إلى أن موسكو تؤيد ليس فقط عملية التفاوض في جنيف بل "تعمل بنشاط مع الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء لوضع حوار بناء".

وتتواصل مفاوضات جنيف8 حول سوريا بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, دون التوصل لاتفاق او نتيجة حتى الان.

ورغم موافقة المعارضة على الدخول بمفاوضات مباشرة مع النظام, فانه مصر على عملية الانتقال السياسي ورحيل الاسد, متهما الوفد الحكومي بالتهرب من المحادثات, فيما يرفض وفد النظام الدخول بمفاوضات مباشرة بحال تمسك المعارضة بشروطها, مشددا على اولوية مناقشة مكافحة الارهاب.

ومن المقرر ان يقدم دي ميستورا، تقريرا حول نتائج جنيف 8 إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع..