بلغ ريال مدريد الاسباني نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تغلبه الصعب على الجزيرة الاماراتي 2-1 الاربعاء في نصف نهائي المسابقة.

على ملعب مدينة زايد الرياضية، افتتح الجزيرة الامارتي النتيجة عبر رومارينيو (41) لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة (53) وتمكن البديل غاريث بايل وبعد ثوان من دخوله من تحقيق الهدف الثاني لريال مدريد (81).

وضرب ريال مدريد يوم السبت المقبل موعدا في المباراة النهائية مع غريميو البرازيلي المتاهل على حساب باتشوكا المكسيكي.

و سجل رونالدو اسمه في سجلات التاريخ مجدداً بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي لكاس العالم للاندية وبات أول لاعب يسجل (6 أهداف) في تاريخ هذه البطولة.

وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز نجمي برشلونة الإسباني والأرجنتيني الآخر سيزار ديلغادو (مونتيري المكسيكي) حيث سجل كل منهم (5 أهداف) في تاريخ مشاركتهم بمونديال الأندية.