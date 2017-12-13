سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الأربعاء, انخفاضا عما كان عليه امس الثلاثاء, , مسجلاً 425 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 430 ليرة للمبيع، و 425 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 432 ليرة للمبيع، و 428 ليرة للشراء.