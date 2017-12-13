أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الثلاثاء, انه بلاده حققت الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, بعد ساعات على إعلان مماثل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله, خلال مراسم التوقيع على الميزانية الدفاعية الجديدة ,: "انتصرنا في سوريا، وانتصرنا في العراق، لكن الإرهابيين ينتشرون في مناطق أخرى. ونلاحقهم بذات السرعة التي ينتشرون بها"، مشيرا إلى أن بلاده "ستستمر في محو الإرهابيين، إينما ظهروا بعد الحرب في العراق وسوريا".

وجاء تصريح ترامب عقب اعلان مماثل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, حيث اكد خلال زيارة خاطفة ولأول مرة الى قاعدة حميميم باللاذقية, ان السلطات الروسية والسورية استطاعت إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"، وعلى الرغم من ذلك ما زالت التهديدات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا, كما امر ببدء سحب جزئي للقوات الروسية من روسيا.

فيما علقت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), على إعلان روسيا البدء بسحب جزئي لقواتها من سوريا, مبينة ان هذا المخطط ان حصل "لا يؤثر على عمل القوات الأميركية وأولوياتها بسوريا".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تحدثت في وقت سابق، أن كثيرين في الغرب يحاولون سرقة الانتصار الروسي في سوريا، مشيرة بسخرية إلى أن من الأجدر لهم الافتخار بـ"إنجازاتهم" السابقة في العراق وليبيا وأفغانستان.

وسبق ان اعلن البيت الابيض الاثنين ان واشنطن لا تنوي سحب قواتها من سوريا، رغم اتخاذ موسكو قرارا حول سحب قواتها من هناك، مؤكدا ضرورة "مواصلة مكافحة الإرهابيين" في العراق وسوريا.

وأقر البنتاغون منذ ايام بوجود 2000 جندي أمريكي في سوريا، وذلك على خلاف ما أعلنت واشنطن سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, تدخله العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها.