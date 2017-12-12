تشلسي حامل اللقب يستعيد توازنه بثلاثية بشباك هيديرسفيلد بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

استعاد تشلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عافيته بعد الخسارة غير المتوقعة أمام وست هام في المرحلة الماضية وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه هيديرسفيلد.

وأحرز أهداف المباراة كل من تيموي باكايوكو (23) وويليان (43) وبيدرو رودريجيز (50)، قبل أن يسجل لاوران ديبواتري هدف صاحب الأرض الوحيد في الدقيقة (90+2).



وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 35 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف وراء الثاني مانشستر يونايتد الذي سيلتقي بورنموث الأربعاء، أما هيدرسفيلد تاون، فتجمد رصيده عند 18 نقطة.



وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة منذ البداية، وكان الأكثر استحواذا على الكرة، فافتتح التسجيل في الدقيقة 32، عندما أخطأ حارس هيدرسفيلد يوناس لوسل في إبعاد الكرة، لتصل إلى ويليان الذي مررها إلى باكايوكو الذي وضعها داخل الشباك، بمساعدة من مدافع الفريق المضيف كريس لوف.



وكاد باكايوكو يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، عندما قابل برأسه ركلة حرة نفذها ويليان بجانب المرمى، لكن سرعان ما عوّض تشيلسي هذه الفرصة في الدقيقة 43، عندما رفع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو كرة عرضية من تابعها ويليان برأسه في الشباك.



وافتتح تشيلسي الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة 50، عندما أرسل ألونسو كرة من الناحية اليسرى إلى ويليان الذي أعادها بدوره إلى بيدرو، فسدّد لاعب برشلونة السابق كرة قوية عانقت الشباك.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، رفع لاعب هيدرسفيلد فلوران هاديريوناي كرة على رأس البديل لاوران ديبواتري الذي سدّدها على يسار الحارس كورتوا محرزًا هدف صاحب الأرض الوحيد. سيريانيوز 2017-12-12 20:18:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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