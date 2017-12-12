قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء بأن السوريين هم من يجب أن يقرروا بأنفسهم هل سيبقى رئيس البلاد الحالي، بشار الأسد في منصبه أم لا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، للصحفيين ان "هذا الأمر لا تقرره الولايات المتحدة، بل السوريون.. لكن لا مكان للأسد في (مستقبل) سوريا".

وكانت وكالة رويترز قالت نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم أن يقول في تصريحات في وقت لاحق يوم الثلاثاء, أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, أعلن في تشرين الأول الماضي, "الولايات المتحدة تريد سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها", مضيفا أن "عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك ".

ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى تنحي الرئيس الأسد عن الحكم, مشيرة إلى أن الأسد فقد شرعيته, فيما رد الرئيس الأسد أن مصير القيادة السورية يحدده الشعب السوري واصفا الدعوات الأمريكية بأنها بدون قيمة.