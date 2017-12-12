أفادت وكالة سوتينك الروسية يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات السورية في جنيف، قوله إن "المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، سيقدم تقريرا حول نتائج جنيف 8 إلى مجلس الأمن الدولي".

وقال المصدر للوكالة ان " دي ميستورا سيقدم تقريرا حول نتائج المفاوضات أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة المقبلة".

ومن المتوقع عقد المحادثات الأساسية، بين الطرفين، الحكومي والمعارضة، قبل يوم 15 كانون الأول، وذلك حول ورقة المبادئ العامة المؤلفة من 12 بندا، والتي اقترحها دي ميستورا، الأسبوع الماضي، على طرفي المباحثات.

ويتوقع أن تركز اللقاءات في جنيف، على مناقشة الـ12 بندا التي طرحها دي ميستورا على الطرفين.

وتعكس البنود التي تم تناولها في وثيقة غير رسمية، نقاط التماس بين موقفي الجانبين بعد حذف بندين حول الدستور السوري الجديد والمرحلة الانتقالية.

ويتطلع دي ميستورا، إلى أنه خلال "جنيف — 8" تبدأ الأطراف العمل على قضية وضع دستور والتحضير للانتخابات.

وبدأت جولة المحادثات الراهنة في 28 تشرين الثاني, ثم علقت لثلاثة أيام، قبل أن تستأنف الأمم المتحدة لقاءاتها الثلاثاء مع وفد المعارضة، فيما تاخر وفد النظام عن الالتحاق باللقاء حيث وصل الاحد الى جنيف, بعد ضغوطات من المعارضة و مطالبات أمريكية فرنسية بضرورة إلزام روسيا وفد النظام حضور المفاوضات والالتزام بالعملية التفاوضية.

وامتنع وفد النظام عن حضور المفاوضات في مرحلتها الاولى, بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد, لكنه وبعد اتصالات مع الجانب الروسي قرر المجيئ الى جنيف للمشاركة في المفاوضات والتي لم تسفر عن أي نتيجة او اتفاق.

ويشدد وفد المعارضة على ان مجيئه الى جنيف هو لبحث مسالة مصير الاسد وعملية الانتقال السياسي, وهو مايرفضه وفد النظام, الذي يشدد على اولوية مكافحة الارهاب, وسط تحذيرات من قبل الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا جميع الاطراف من تخريب المفاوضات, مشيرا الى انه سيتم التركيز على المسائل الدستورية والانتخابية.