أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن واشنطن ستواصل العمل مع روسيا في عدة مجالات في سوريا من أجل تخفيف العنف، مؤكدا أن التعاون مع موسكو وعمّان حول خفض التوتر كان ناجحا.

وقال تيلرسون في كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي في واشنطن الثلاثاء "سنواصل العمل مع روسيا في سوريا في تلك المجالات التي نستطيع العمل فيها. وسنفعل ذلك من أجل المساهمة في خفض مستوى العنف وتحقيق الاستقرار في المناطق (المحررة من الإرهابيين)".

وأضاف الوزير الأمريكي "تمكنا من تحقيق نجاحات في العمل مع الأردن وروسيا في سوريا، في مجال إقامة مناطق تخفيف التوتر التي تحول دون عودة الحرب الأهلية".

أعلنت الأردن, في تشرين الثاني الماضي عن التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا، بعد توقيع ممثلي العواصم الثلاث على مذكرة مبادئ بهذا الشأن.

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.

يشار الى ان الدول الضامنة اتفقت في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا , في ريفي القنيطرة ودرعا، والغوطة الشرقية، وحمص, وادلب.