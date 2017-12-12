تمكن أتلانتا من تعويض تأخره أمام مضيفه جنوى والفوز عليه بنتيجة 2-1، على ملعب لويجي فيراريس الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 16 للدوري الإيطالي.\

تقدم أصحاب الأرض أولا من توقيع أندريا برتولاتشي، قبل أن ينجح الضيوف في الخروج بالتعادل مع ختام الشوط الأول عن طريق السلوفيني يوسيب إيليتشيتش.



وبعد بداية الشوط الثاني بقليل، وضع لاعب الوسط الإيطالي أندريا مازييلو، الزوار في المقدمة، بإحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52.



وبهذه النتيجة، ارتقى أتلانتا للمركز الـ 8 برصيد 23 نقطة، فيما ظل جنوى في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.