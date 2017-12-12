عاد بوروسيا دورتموند، لطريق الانتصارات بالدوري الألماني، بتغلبه على مضيفه ماينز، بنتيجة 2-0 الثلاثاء، في الجولة الـ 16 من عمر البوندسليجا.

ولم يقدم دورتموند، العرض المنتظر منه في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني، استعاد دورتموند توازنه، وسجل هدفين عن طريق سوكراتيس باباستاثوبولوس وشينجي كاجاوا في الدقيقتين 55 و89.



ورفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة وقفز للمركز الرابع محققا فوزه الأول بعد التعادل في 3 مباريات، والخسارة في 5 مناسبات، وتوقف رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز الـ 15، متلقيا خسارته الثامنة هذا الموسم.



يذكر أن هذه المباراة هي الأولى لبيتر ستوجر، الذي تولى تدريب الفريق، الأحد الماضي، بعد إقالة الهولندي بيتر بوس بسبب تراجع النتائج.



وفي المباراة الثانية، أهدر فريق لايبزيج نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة على لقب الدوري، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه فولفسبورج.



ورفع لايبزيج رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، والذي يواجه كولن غدا الأربعاء، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 19 نقطة.