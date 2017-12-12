بلغ غريميو البرازيلي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2017 بفوزه على باتشوكا المكسيكي 1-0 بعد التمديد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت الثلاثاء في العين الإماراتية.

وسجل الهدف الوحيد البديل الشاب إيفرتون في الدقيقة 95 مانحاً فريقه بطاقة العبور إلى المشهد الختامي الذي سيقام يوم السبت.



وقدم غريميو الذي صعد إلى نصف النهائي مباشرة بعدما توج بطلاً لكأس ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) على حساب لانوس الارجنتيني (1-صفر ذهاباً و2-1 إياباً)، عرضاً متفاوتاً حيث ظهر بشكل عادي في الشوط الأول تاركاً المبادرة لباتشوكا، قبل أن يستعيد عافيته في أواخر الشوط الثاني والشوطين الإضافيين ويسجل هدف الفوز.



وفشل باتشوكا الذي يشارك للمرة الرابعة في التأهل إلى النهائي، وبأن يكون أول فريق من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطي والكاريبي) يحقق هذا الانجاز.



وأنهى باتشوكا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيكتور جوزمان في الدقيقة 110.