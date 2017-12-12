قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم أن يقول في تصريحات في وقت لاحق يوم الثلاثاء, أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي الذي لم تذكر اسمه, قوله للصحفيين أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يعتزم أن يقول في تصريحات في وقت لاحق يوم الثلاثاء أنه متفائل بشأن محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وأنه لا مكان للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا.

وبحسب المسؤول الأمريكي, فإنه من المقرر أن يعقُد الوزير الأمريكي تيلرسون خطابين منتظرين في وقت لاحق من هذا اليوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, أعلن في تشرين الأول الماضي, "الولايات المتحدة تريد سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها", مضيفا أن "عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك ".

ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى تنحي الرئيس الأسد عن الحكم, مشيرة إلى أن الأسد فقد شرعيته, فيما رد الرئيس الأسد أن مصير القيادة السورية يحدده الشعب السوري واصفا الدعوات الأمريكية بأنها بدون قيمة.

سيريانيوز



