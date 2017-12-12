قال السفير العراقي لدى روسيا حيد منصور هادي العذاري، يوم الثلاثاء، ان بلاده تطلب رسمياً من الحكومة الروسية، دعوة ممثليها لحضور جولة ثامنة من محادثات استانا بشأن التسوية السورية، والتي من المقرر عقدها في 21-22 الجاري.

ونقلت وسائل اعلام عن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، قوله خلال لقاء مع رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف، ان "تجربة العراق وجهوده ستكون مفيدة في التسوية السياسية للأزمة السورية"، مشيرا إلى العلاقات الجيدة تقليديا بين الشعبين العراقي والسوري الشقيقين.

وتجري التحضيرات لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا , حيث اعلنت كازاخستان ان الموعد المحدد لعقد اللقاء سيكون يومي 21 و22 كانون الأول الجاري.

وأكد العذاري أن القوات المسلحة الروسية، ساهمت إسهاما حاسما في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا، مشيدا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا أمس الاثنين.

وكان بوتين أجرى زيارة قصيرة إلى سوريا صباح الاثنين، حيث التقى في قاعدة حميميم الرئيس السوري بشار الأسد، ليعلن من هناك عن بدء سحب القوات الروسية من سوريا، قبل أن يتجه إلى مصر وثم إلى تركيا.

وساهمت العملية العسكرية الروسية التي بدأت نهاية ايلول 2015، بدعم الجيش النظامي في حربه ضد "داعش"، واستعادته كامل المساحات تقريباً من التنظيم المتشدد.

سيريانيوز