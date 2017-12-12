أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء, عن شكوكه في انسحاب القوات الروسية من سوريا.

وقال جاويش أوغلو في تصريح لقناة (أن تي في) التركية "لدى روسيا قاعدتان في سوريا، وعسكريون موجودون في مختلف مناطق البلاد, وفي المنطقة أيضا قواعد للولايات المتحدة, وبالتالي فإن التصريحات عن سحب القوات الروسية من سوريا لا تبدو واقعية ".

وتابع الوزير "في كل حال تم تحقيق تقدم ملموس في محاربة إرهابيي (داعش) في سوريا, وركز النظام السوري وإيران وروسيا الاهتمام على مسائل أخرى ".

وقد جاء ذلك تعليقا على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم في سوريا، حيث أمر الرئيس بوتين ببدء سحب جزء كبير من القوات الروسية في سوريا بعد الانتصار على تنظيم "داعش".

وكان بوتين قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في مارس من عام 2016، حيث خفضت روسيا مؤخرا حجم قواتها العاملة في سوريا وسحبت نصف قواتها الجوية من قاعدة حميميم في نيسان الماضي.

وأشارت موسكو إلى أنه لم يعد من الضروري وجود قوة عسكرية روسية كبيرة في سوريا بعد دحر "داعش"، لكن روسيا تعتزم مواصلة استخدام القاعدة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية.

وبدأت روسيا في أيلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي أدى ذلك إلى استعادة مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.

سيريانيوز