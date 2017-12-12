علقت السلطات الصينية, يوم الثلاثاء, على قرار سحب القوات العسكرية الروسية من الاراضي السورية, مشيرة الى ان موسكو ساهمت بشكل كبير بحملة مواجهة الإرهاب في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لو كان قوله, في مؤتمر صحفي, ان " الصين اولت اهتماما لتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عامين تم أحراز تقدم كبير في حملة مواجهة الإرهاب على الأراضي السورية وجميع الأطراف بما في ذلك روسيا ساهموا بشكل كبير بذلك".

وباشرت القوات المسلحة الروسية امس العودة من سوريا, بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بذلك, عقب زيارة خاطفة لقاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية.

وأمر بوتين ,خلال زيارة قصيرة مفاجئة الى قاعدة حميميم باللاذقية أمس, ببدء سحب القوات الروسية في سوريا إلى نقاط مرابطتها الدائمة, بعد عملية عسكرية استمرت لعامين

وكان بوتين قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في مارس من عام 2016، حيث خفضت روسيا مؤخرا حجم قواتها العاملة في سوريا وسحبت نصف قواتها الجوية من قاعدة حميميم في نيسان الماضي.

وبدأت روسيا في ايلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.

وقامت روسيا بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الاختصاصيين العسكريين، كما أن قاعدة حميميم لا تزال تشكل مركزا للخدمات اللوجستية البحرية في طرطوس, فيما يعمل في سوريا مركز المصالحة الروسي.