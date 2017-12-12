syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
نشرة الخضار والفواكه بدمشق تسجل ارتفاعاً في أسعار معظم الفواكه
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه.


وسجلت النشرة ارتفاعاً في أسعار بعض الخضار مثل البندورة والبصل والملفوف، في حين سجل الخيار والزهرة والفليلفة الخضراء انخفاضاً في السعر مقارنة بالنشرة السابقة.

وكذلك أوردت النشرة ارتفاعاً في سعر بعض الفواكه من تفاح وليون وبرتقال، مقابل انخفاض طفيف في سعر الكرمنتينا.
2017-12-12 09:42:50
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق