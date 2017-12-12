أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه.

وسجلت النشرة ارتفاعاً في أسعار بعض الخضار مثل البندورة والبصل والملفوف، في حين سجل الخيار والزهرة والفليلفة الخضراء انخفاضاً في السعر مقارنة بالنشرة السابقة.

وكذلك أوردت النشرة ارتفاعاً في سعر بعض الفواكه من تفاح وليون وبرتقال، مقابل انخفاض طفيف في سعر الكرمنتينا.