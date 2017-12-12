الذهب يواصل الارتفاع ويسجل 15300 ليرة للغرام الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، ارتفاعه وصولا الى 15300 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وحددت الجمعية الحرفية لصناعة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام 21 قيراط بـ15300 للمبيع، و15200 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام 18 قيراط بـ13115 ليرة للمبيع، و13015 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر اونصة الذهب عالميا بلغ 1246 دولار أمريكي. وكان سعر الذهب انخفض يوم السبت ووصل الى 14800 ليرة لغرام الـ21. وتأرجح سعر المعدن الثمين خلال الأيام الماضية بين 15 ألف و15300 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2017-12-12 09:41:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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