سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاثنين ارتفاعا , مسجلاً 420 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 425 ليرة للمبيع، و 420 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 420 ليرة للمبيع، و 415 ليرة للشراء.