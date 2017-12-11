أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاثنين, عن "الامل" في تفعيل التسوية السياسية السورية في اطار جنيف وأستانا, معتبراً ان التسوية السورية وصلت إلى مراحل متقدمة

وأشار بوتين, خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان في تركيا, الى انه "يجب وضع دستور جديد لسوريا وتنظيم الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة".

وكان بوتين شدد منذ ايام على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من التسوية السورية والتي تتضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية والبدء في صياغة دستور جديد في سوريا.

ولفت الرئيس الروسي الى انه "تم تحرير كافة الأرض السورية من الإرهابيين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت منذ اايم انه تمت استعادة جميع الاراضي من تنظيم "داعش" في سوريا, بعد القضاء على عناصرهم في دير الزور.

وشدد بوتين على "اهمية التعاون مع تركيا لحل الازمة السورية", مبينا ان "التحضيرات مستمرة لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, حيث اشار وزير خارجية روسيا الى ان المؤتمر يجب ان يساهم في الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات.

واضاف بوتين انه تم "الاتفاق على عقد جولة جديدة في استانا بشأن الأزمة السورية نهاية الشهر".

وتجري التحضيرات لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا , حيث اعلنت كازاخستان ان الموعد المحدد لعقد اللقاء سيكون يومي 21 و22 كانون الأول الجاري.

من جهته, قال اردوغان انه تناول الوضع في سوريا مع بوتين , موضحا ان الخطوة التالية ستكون "عقد لقاء ثان في سوتشي بأقرب وقت ممكن".

وعقد لقاء ثلاثي روسي تركي إيراني في سوتشي الشهر الماضي وخرج ببيان ختامي اكد على الاستمرار بمحاربة "داعش", ودعم الحوار السوري بمشاركة جميع ممثلي المجتمع السوري, وتنسيق الجهود لخفض مستوى العنف ,وإيجاد حل سياسي يتضمن انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

واردف اردوغان ان "بلاده تعمل مع الجانب الروسي للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية في جنيف".

وتتواصل مفاوضات السلام السورية المنعقدة في مدينة جنيف, بمشاركة طرفي النزاع السوري, وبرعاية من الامم المتحدة, بغية تسوية الازمة السورية.

يشار الى ان الرئيس الروسي وصل إلى تركيا، قادما من مصر، في إطار جولة مكوكية بدأها اليوم بسوريا, حيث زار قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية, والتقى الاسد, وامر حينها ببدء بسحب القوات الروسية من سوريا.