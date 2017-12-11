صدور نشرة جديدة.. ارتفاع أسعار اغلب الخضار والفواكه بدمشق الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الخيار والشوندر واللفت والبصل انخفاضا بالسعر, مقابل ارتفاع سعر البندورة والبطاطا والباذنجان والزهرة والملفوف والفليفلة والليمون ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان اسعار الرمان والكرمنتينا والبرتقال سجلت ارتفاع بالاسعار, , مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز



2017-12-11 17:01:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق