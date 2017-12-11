أعلنت الشرطة الأمريكية ، عن وقوع انفجار مجهول مصدره في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، في منطقة مانهاتن ، وسط مدينة نيويورك الأمريكية, ما أدى إلى وقوع جرحى.

وذكرت مصادر إعلامية, أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، قرب محطة حافلات رئيسية في المدينة, وتحدثت عن سقوط جرحى جراء الانفجار، إضافة إلى إلقاء القبض على مشتبه فيه.

وبدأت سلطات الطوارئ في نيويورك تتعامل مع بلاغات عن وقوع انفجار في محطة بورت أوثوريتي في نيويورك إحدى أزحم مراكز المواصلات في المدينة في وقت الذروة الصباحية , على أنه تفجير إرهابي محتمل.

ونقلت قناة (دبليو.ايه.بي.سي) التلفزيونية المحلية, عن مصادر من الشرطة قولها أنه يحتمل أن تكون قنبلة انفجرت في إحدى الأنابيب في ممر تحت الأرض في محطة بورت أوثوريتي.

وذكرت وسائل إعلام إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح وذكر تلفزيون (دبليو.بي.آي.إكس) نقلا عن مصادر أن رجلا "ربما يحمل عبوة ناسفة أخرى" اعتقل في محطة مترو الأنفاق.

وكانت شرطة نيويورك قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر إنها تتعامل مع أنباء عن انفجار مجهول المصدر في وسط مانهاتن وإنه جرى إخلاء بعض خطوط قطار الأنفاق.

وسبق أن تعرضت مدن وولايات أمريكية لعدة حوادث وهجمات إرهابية منها حوادث التفجيرات وإطلاق النار كان آخرها تفجير وقع في آب الماضي, استهدف مركز إسلامي في بلدة بلومينغتون في ولاية مينيسوتا الأمريكية.