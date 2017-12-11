سُحبت اليوم الاثنين قرعة الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي" يوروبا ليغ" وأسفرت عن مواجهات من متفاوتة الصعوبة بين أندية أقنعت في دور المجموعات من المسابقة وأخرى جاءت من الأبطال بطموح التعويض.

القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية اقترحت مباراتين قويتين تجمع الأولى بوروسيا دورتموند الألماني بآتالانتا الإيطالي والثانية ليون الفرنسي بفياريال الإسباني.



وجاءت القرعة سهلة نسبياً لأرسنال الإنكليزي الذي سيواجه أوسترسندس السويدي، وميلان الإيطالي الذي يلاقي لودوغوريتس البلغاري، فيما يبقى التكهن صعباً بخصوص مواجهة نابولي الإيطالي مع العنيد لايبزيغ الألماني.

تقام مباريات الذهاب يوم 15 شباط فبراير 2018، فيما تقام مواجهات الإياب يوم 22 شباط.