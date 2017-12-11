أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية يوم الاثنين أن اجتماع أستانا 8 حول الأزمة في سورية سيعقد يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الجاري.

وقالت الخارجية الكازاخية في بيان لها أن “المشاركين في اجتماع أستانا المقبل يخططون لبحث عمل مناطق تخفيف التوتر واعتماد بيان مشترك حول العمل الإنساني لنزع الألغام في سورية”.

أكد البيان الختامي لاجتماع استانا 7 بشأن سوريا، في 31 تشرين الاول الماضي أن الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

وعقدت 7 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, انتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

سيريانيوز