قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, يوم الاثنين, انه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين, على مسائل تخص الملف السوري, منها توسيع مناطق "خفض التوتر", ودعم مسار المفاوضات.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن السيسي قوله, في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي في القاهرة, "أولينا اهتماما كبيرا بالأوضاع في سوريا وسبل ضمان التوصل لتسوية سياسية لهذا الملف في أقرب توقيت".

واشار السيسي الى انه اتفق مع الرئيس الروسي على ضرورة تسوية الأزمة في سوريا بشكل سلمي, واستمرار عملنا المشترك في مناطق خفض التوتر بسوريا وتوسيعها لتهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات السياسية".

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا- تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي لاتفاق حول انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتجديد.

وأضاف انه "تم بحث الجهود الناجحة التي أفضت لإنشاء وفد تفاوضي موحد بين منصات المعارضة السورية المختلفة وتم الاتفاق على دعم مسار المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسسات دولتها".

وتجري مساعي دولية لتسوية الازمة السورية, حيث تتواصل مفاوضات السلام السورية المنعقدة في مدينة جنيف, بمشاركة طرفي النزاع السوري, وبرعاية من الامم المتحدة, بغية تسوية الازمة السورية.

كما تجري التحضيرات لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا يومي 21 و22 كانون الأول الجاري, في وقت تسعى روسيا بالتنسيق مع الشركاء للعمل على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

ووصل بوتين الى مصر اليوم في زيارة استغرقت عدة ساعات, قادما من سوريا حيث زار قاعدة عسكرية روسية وأمر القوات الروسية في سوريا بالبدء في الانسحاب بعد حملة عسكرية استمرت عامين..