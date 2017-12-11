ريال مدريد يصطدم بباريس سان جيرمان..وبرشلونة يواجه تشلسي بقرعة ثمن نهائي الأبطال اخبار الرياضة شارك

اسفرت قرعة دور الستة عشر (ثمن النهائي) من دوري أبطال أوروبا 2017 – 2018 عن مواجهات ذات حسابات متناقضة لريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي .

ووضعت القرعة الفرق المرشحة للقب في اختبارات لا تقبل القسمة على اثنين، إذ سيلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتشيلسي وبرشلونة في أقوى مواجهات ثمن النهائي، بينما كانت القرعة جيدة منطقياً بالنسبة إلى بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي.



جدول قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018



وستلعب مباريات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في الثالث عشر والرابع عشر والعشرين والواحد والعشرين من شباط على أن تلعب مباريات العودة في السادس والسابع والثالث عشر والرابع عشر من أذار 2018.



ونص نظام قرعة دوري الأبطال على التقاء أبطال المجموعات بأصحاب المركز الثاني بشرط عدم اصطدام فريقين من ذات البلد أو بطل ووصيف المجموعة ذاتها في ثمن النهائي.



وأعطى نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 القليل من الأفضلية لأصحاب المراكز الأولى بلعب مباريات العودة على أرضها.



ومنع النظام المتبع في قرعة دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 إمكانية التقاء برشلونة بطل المجموعة الرابعة بريال مدريد مثلاً وصيف المجموعة الثامنة وجعل خيارات تشيلسي وصيف المجموعة الثالثة تقتصر على إمكانية الالتقاء فقط بباريس سان جيرمان وبرشلونة وبشيكتاش نظراً لتصدر أربعة أندية إنكليزية للمجموعات وتأهله ثانياً خلف روما الإيطالي. سيريانيوز 2017-12-11 14:48:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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