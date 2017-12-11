أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف, يوم الاثنين, ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, سيبحث خلال لقاءه المرتقب مع نظيره التركي رج طيب اردوغان, التحضير للخطوات المقبلة لما بعد الانسحاب العسكري الروسي من سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن بيسكوف قوله, في تصريح للصحفيين, ان بوتين سيناقش مع اردوغان ،"الأوضاع في سوريا، بما في ذلك خطوات التسوية السياسية المستقبلية والدعوة لمؤتمر الحوار الوطني".

ومن المقرر ان يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في 11 الجاري للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والملف السوري على أجندة البحث, بحسب ما اعلنه الكرملين.

واشار بيسكوف الى ان بوتين سيبلغ اردوغان عن زيارته إلى سوريا. طبعا، وسيتم بحث آفاق التسوية السياسية التي تتصدر المشهد الآن، والتحضير للخطوات ذات الصلة بعد خروج البعثة العسكرية الروسية".

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بانسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، خلال زيارة خاطفة لقاعدة حميميم الاثنين لم يعلن عنها مسبقا.

واستقبل الرئيس بشار الأسد، بوتين لدى وصوله إلى قاعدة حميميم الجوية، في محافظة اللاذقية، ثم عقد الرئيسان محادثات بينهما.

وياتي لقاء بوتين باردوغان في وقت تنطلق مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بمشاركة طرفي النزاع السوري, وبرعاية من الامم المتحدة, بغية تسوية الازمة السورية.

كما تجري روسيا تحضيراتها بالتنسيق مع الشركاء من اجل عقد مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وتعد روسيا بالإضافة لإيران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.