قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة أصبحت شريكة في إراقة الدماء بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت رويترز عن اردوغان قوله إن "قرار الرئيس دونالد ترامب ليس ملزما لنا ولا للقدس".

ونظمت في مدن فلسطينية مظاهرات غاضبة احتجاجًا على القرار، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل على المتظاهرين في القدس والضفة اسفرت عن سقوط مئات الضحايا.

واعترف الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل واطلق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة التاريخية في قرار يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين..

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة.