علقت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, على إعلان روسيا البدء بسحب جزئي لقواتها من سوريا, مبينة ان هذا المخطط ان حصل "لا يؤثر على عمل القوات الأميركية وأولوياتها بسوريا".

وأوضح المتحدث باسم (البنتاغون) إيريك باهون, في تصريح لوكالة (سبونتيك), "لا تتطابق التعليقات الروسية بشكل دائم مع تخفيضات فعلية لعديد القوات، وهي لا تؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا".

وهذا التعليق هو الاول للبنتاغون على قرار الرئيس الروسي سحب القوات من سوريا الذي أعلن عنه خلال زيارة خاطفة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم اليوم.

وخفضت روسيا مؤخرا حجم قواتها العاملة في سوريا وسحبت نصف قواتها الجوية من قاعدة حميميم في نيسان الماضي.

وبدأت روسيا في ايلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.

وأضاف المتحدث الأمريكي ان "التحالف سيواصل العمل في سوريا لدعم القوات المحلية على الأرض، لاستكمال هزيمة داعش العسكرية وتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة، مما يسمح للنازحين السوريين واللاجئين بالعودة"..

وأقر البنتاغون منذ ايام بوجود 2000 جندي أمريكي في سوريا، وذلك على خلاف ما أعلنت واشنطن سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا.

تتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ويرفض البنتاغون سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية, طالما كان ذلك ضروريا , مشترطا إتمام عملية التسوية السورية

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.