نفت مصادر كردية لصحيفة "الشرق الأوسط", الأنباء حول انخراط قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), في الجيش النظامي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصادر والتي لم تسمها ان هذه "الشائعات, التي يبثها مقربون من النظام, لا أساس لها من الصحة، وتسعى للتشويش على إنجازات قوات "قسد" ومنع توسيع النجاحات التي حققتها ".

وشددت المصادر على أن "هذه القوات لن تكون جزءً من الجيش النظامي على الإطلاق، وهي حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية".

وكان مجلس "سوريا الديمقراطية" اعلن مؤخرا, ان قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), ستنضم إلى الجيش النظامي, الذي سيتكفل بتسليحها, بمجرد انجاز عملية التسوية السياسية في سوريا.

وسبق لقوات "قسد ان اتهمت القوات النظامية بمنع احراز تقدم على حساب "داعش", من خلال استهداف مواقعها, بالتعاون مع الطيران الروسي, ومساندة "داعش" من اجل شن هجوم على نقاط تابعة لها في مناطق بديرالزور.

يشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد معارك ضد تنظيم "داعش" على مدينة الرقة ومناطق في ريف دير الزور اضافة لأجزاء من حلب.