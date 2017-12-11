دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله, يوم الاثنين, فصائل المقاومة إلى وضع إستراتيجية وخطة ميدانية متكاملة لمواجهة كبرى مع إسرائيل, رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة له أن "أهم رد على قرار ترامب العدواني بشأن القدس هو إعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة"، مؤكداً أن ترامب، "بدا وحيداً معزولاً بعد الالتفاف الدولي حول القدس، بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" أن التظاهرات ضد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "تشكل بيئة حاضنة لكل حركات المقاومة المتصاعدة لمواجهة هذا العدوان".

وأكد أنه "يجب الضغط على بعض الحكومات العربية لقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف كامل أشكال التطبيع".

وتابع قائلاً "نقدر عاليا جميع الموقف التي صدرت رافضة لهذا العدوان السافر والبغيض على القدس والقضية وكرامة هذه الأمة".

وأشار إلى أنه "يجب على الأمة جمعاء أن تواجه هذا العدوان الخطير والمسؤولية على الجميع وبالدرجة الأولى تقع على الفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم وانتفاضتهم".

وشدد على أن "تظاهرات الشعوب العربية والإسلامية مهمة جداً في مواجهة الاحتلال"، داعيا "المعلقين والخطباء السياسيين لدعم التحركات الشعبية بشأن القدس".

وكان نصرالله اعلن, يوم الخميس , انه يؤيد دعوة قادة فلسطينيين كبار إلى انتفاضة فلسطينية جديدة، معتبرا اياها أكبر وأهم وأخطر رد على القرار الاميركي.

ونظمت في مدن فلسطينية مظاهرات غاضبة احتجاجًا على القرار، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل على المتظاهرين في القدس والضفة, تزامنا مع قصف اسرئليلي على قطاع غزة, اسفرت عن سقوط مئات الضحايا.

واعترف الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل واطلق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة التاريخية في قرار يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين..

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة.

سيريانيوز