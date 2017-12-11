أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، يوم الأحد، إنه لا خوف على مخزون القمح الاستراتيجي، مشيراَ الى انه سيتم تخفيض أسعار 25 مادة أساسية.

وقال الغربي في جلسة لمجلس الشعب، جرى خلالها تقييم أداء الوزارة، إن "صالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة التي ستكون منافسا حقيقيا يساهم في خفض الأسعار خلال الفترة القادمة".

وأعلن الوزير الغربي أن "الوزارة قامت باستيراد الموز اللبناني وسيتم طرحه الثلاثاء القادم في الأسواق بسعر 400 ليرة سورية للكيلو، وسيخصص جزء كبير من الأرباح لتخفيض الأسعار في السورية للتجارة، مؤكدا أن الوزارة ستخفض أسعار 25 مادة أساسية ما بين 10 و15 بالمئة من قيمتها وستقيم 25 كشكا في مراكز المدن بالمحافظات تبيع مادة الخبز وتوزعها على المواطنين أربع مرات يوميا."

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الشهرين الماضيين عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من الحلاوة والطحينة و السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.

وتطرق الغربي الى الوضع في المحافظات، وقال ان "العمل جار على تجهيز مول تجاري في مدينة حلب بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لبيع منتجات وبضائع الصناعيين والتجار في حلب، كما تم مؤخرا افتتاح مجمع خان الحرير في الصالحية بدمشق، حيث تقل أسعار الألبسة فيه 40 بالمئة عن أسعارها في الأسواق المحلية".

وكان الغربي افتتح قبل أيام مجمع خان الحرير في دمشق، لبيع منتجات المعامل في حلب من جميع أنواع الألبسة الولادية والنسائية والرجالية.

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية على الأسواق، لفت الوزير الغربي إلى وجود نقص في كوادر الدوريات التموينية ولذلك يخضع حاليا مئة مراقب تمويني في حلب لدورة تدريبية ومئة آخرون في اللاذقية وسيتم رفد مديريات التجارة في المحافظات بكوادر رقابة تموينية .

وتعاني وزارة التجارة الداخلية منذ سنوات من نقص في كوادر الرقابة التموينية، ما يجعلهم غير قادرين على ضبط كافة الأسواق بالمحافظات.

وتشهد السوق المحلية وخاصة مع بدء الأحداث في 2011 من حالة فوضى سعرية، وارتفاع كبير في أسعار معظم السلع والبضائع .

سيريانيوز