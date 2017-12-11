أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة أخبار العالم شارك

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الاثنين، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع خلفا للشيخ محمد الخالد الصباح. كما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح وزيرا للخارجية والشيخ خالد الجراح الصباح وزيرا للداخلية. وتم تعيين وزير المالية السابق أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وتعيين نايف الحجرف وزيرا للمالية. ويأتي هذا التشكيل برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد أكثر من شهر على قبول استقالة الحكومة السابقة في 30 تشرين الأول، اثر استجواب نواب في البرلمان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به. سيريانيوز

2017-12-11 09:53:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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