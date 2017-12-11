الذهب يعاود الارتفاع ويصل الى 15100 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب الارتفاع، يوم الاثنين، وسجل غرام الـ21 قيراط سعر 15100 ليرة سورية

وحددت الجمعية الحرفية لصناعة الذهب والمجوهرات بدمشق، سعر غرام الـ21 للمبيع بـ15100 ليرة، وبـ15000 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ12943 ليرة للمبيع، و12843 ليرة للشراء. ولفتت الجمعية الى ان سعر اونصة الذهب عالمياً سجل 1250 دولار امريكي. وكان سعر الذهب انخفض يوم السبت ووصل الى 14800 ليرة لغرام الـ21. وتأرجح سعر المعدن الثمين خلال الأيام الماضية بين 15 ألف و15300 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2017-12-11 08:11:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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