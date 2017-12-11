أعلن المركز الإعلامي لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا عن تشكيل مركز مشترك مع الجيش العراقي، لتنسيق حماية أمن الحدود بين سوريا والعراق المتاخمة لمحافظة دير الزور.

وأفاد المركز الإعلامي، على موقعه الالكتروني, بأن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقد يوم أمس الأحد وحضره مسؤولون من "قسد" والجيش العراقي.

وناقش الطرفان موضوع حماية أمن الحدود بين العراق وسوريا في المنطقة المتاخمة لمحافظة دير الزور، وكيفية القضاء على مسلحي تنظيم "داعش" بشكل نهائي في تلك المنطقة.

وحضر الاجتماع من جانب الجيش العراقي القائد العام لقوات الجزيرة العراقية قاسم محمد صالح ومساعده الجنرال عبد الحسين، أما من جانب "قسد" فحضره عضوان من القيادة العامة لقوات حملة "عاصفة الجزيرة" حسن قامشلو وأنكيزك خليل.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

سيريانيوز