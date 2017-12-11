التقى الرئيس بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح الاثنين، في قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية، حيث أمر بوتين ببدء سحب القوات الروسية في سوريا إلى نقاط مرابطتها الدائمة.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن بوتين قوله في كلمة ألقاها أمام الجنود الروس خلال زيارة قصيرة لقاعدة حميميم بريف اللاذقية "آمر وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ببدء سحب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط تمركزها الدائم".

وكان في استقبال الرئيس الروسي في القاعدة إلى جانب الأسد، كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.

وكان الرئيس الروسي قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام.

واشارت التصريحات الروسية سابقا الى ان موضوع انسحاب القوات الروسية من الاراضي السورية يتوقف على الوضع الراهن.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف كشف ان الاستعدادات جارية لسحب القوات الروسية من سوريا.

كما كان رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي قال في تشرين الثاني الماضي إنه من المرجح خفض القوة العسكرية الروسية في سوريا إلى حد كبير وإن انسحابا قد يبدأ قبل نهاية العام.

وخفضت روسيا بالفعل حجم قواتها العاملة في سوريا وسحبت نصف قواتها الجوية من قاعدة حميميم في نيسان الماضي.

وتتخذ القوات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، حيث كانت بدأت نهاية أيلول 2015 عمليات عسكرية في سوريا، دعماً للجيش النظامي ضد مجموعات ارهابية.

سيريانيوز