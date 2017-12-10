لقي شخصان مصرعهما، يوم الأحد، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في قرية بثينة بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان شخصين قتلا بانفجار لغم أرضي، أثناء قيامهما بالرعي شمال شرق قرية بثينة بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وكان مقاتلون من "داعش" ينتشرون في المنطقة سابقا قبل أن يعيد الجيش النظامي السيطرة عليها.

وسبق لأشخاص أن قضوا إثر انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" ، الذي يعمد إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع لمنع المواطنين أو عناصره من مغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرته من مغادرتها.

سيريانيوز