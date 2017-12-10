syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
مقتل شخصين بانفجار لغم داعشي في ريف السويداء
الاخبار المحلية

لقي شخصان مصرعهما، يوم الأحد، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في قرية بثينة بريف السويداء الشمالي الشرقي.


وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان شخصين قتلا بانفجار لغم أرضي، أثناء قيامهما بالرعي شمال شرق قرية بثينة بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وكان مقاتلون من "داعش" ينتشرون  في المنطقة سابقا قبل أن يعيد الجيش النظامي السيطرة عليها.

وسبق لأشخاص أن قضوا إثر انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" ، الذي يعمد إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع لمنع المواطنين أو عناصره من مغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرته  من مغادرتها.

سيريانيوز
2017-12-10 19:10:27
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق