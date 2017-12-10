عزز مانشستر سيتي، آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد 2-1 الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" في ختام الجولة الـ 16.

أهدى اوتامندي مانشستر سيتي الفوز في المواجهة المرتقبة على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في ديربي مدينة مانشستر، فرفع الفريق السماوي رصيده إلى 46 نقطة معززاً موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.



المباراة أثبتت إلى حد كبير وبشكل واضح أن مانشستر سيتي هو الأفضل والأقوى في الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الحالي، وأنه المرشح الأول بدون منازع للتتويج بلقب البطولة في نسختها الحالية، فبجانب عرض اليوم المميز من "السيتيزينز" فإن أرقام الفريق تؤكد ذلك بوضوح، فسيتي هو صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 48 هدفاً.



كما أنه يعد الأقوى دفاعياً مع يونايتد وكلاهما استقبلت شباكه 11 هدفاً، علماً بأن كتيبة غوارديولا حققت اليوم الفوز الرابع عشر على التوالي في الدوري، فعادل فريق مدينة مانشستر بذلك رقم آرسنال المسجل في موسم 2001- 2002 بتحقيق 14 فوز متتالي في الدوري الإنكليزي الممتاز



مسيرة مانشستر سيتي مع الانتصارات في الموسم الحالي كانت قد شهدت نتائج مدوية مثل اكتساح ليفربول (5-0) وواتفورد (6-0) وكريستال بالاس (5-0) بالإضافة لفوزه الأكبر في المسابقة حتى الآن والذي كان على حساب ستوك سيتي في الجولة الثامنة بسبعة أهداف مقابل هدفين.