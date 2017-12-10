حصد برشلونة المتصدر ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيق الفوز على مضيفه فياريال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة 15 من الليجا.

استطاع لويس سواريز فك شفرات دفاع فيا ريال واحراز هدف البلوجرانا الأول في الدقيقة 72، ثم اضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 83.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 39 في صدارة الترتيب، فيما يتجمد رصيد فياريال عند النقطة 21 في المركز السادس.



بدأ اللقاء بوتيرة هادئة سيطر فيها برشلونة على مجريات أول 10 دقائق مع بعض المحاولات من جوردي ألبا ودينيس سواريز على الجانب الأيسر لإختراق دفاعات فياريال، ومن ضربة حرة كاد بيكيه أن يفتتح النتيجة ولكن تأتي كرته في العارضة.



اكمل أصحاب الارض المباراة بـ 10 لاعبين بعد أن قام الحكم بإشهار الورقة الحمراء في وجه رابا مهاجم فياريال بعد تدخل خشن على بوسكيتس.



احكم برشلونة قبضته على المباراة بعد حالة الطرد ،وقف الحظ في وجه لويس سواريز بعدما استغل عرضية ألبا المتقنة ولكن جاءت تسديدته في القائم وتمنع هدف التقدم لبرشلونة.



جنت برشلونة أخيراً ثمار سيطرتها التامة على المباراة واستطاع البديل ألكاسير تمرير كرة سحرية لسواريز في الدقيقة 72 الذي راوغ الحارس واعلن عن الهدف الأول للبلوجرانا.



واصل لاعبي برشلونة استحواذهم على الكرة وفي الدقيقة 83 وضع ميسي بصمته قبل نهاية المباراة بعد أن راوف مدافعي فياريال بطريقة رائعة لينفرد بالحارس ويضاعف النتيجة.