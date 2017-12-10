رفض نابولي هدية إنتر ميلان، الذي تعادل مع يوفنتوس، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام فيورنتينا الاحد في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ 16 للدوري الإيطالي.

واكتفى نابولي بوصوله للنقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما احتفظ إنتر بالصدارة برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا سابعا بـ 22 نقطة.



وخيم التعادل السلبي على مباراة كييفو مع ضيفه روما.



وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مقابل 21 نقطة لكييفو في المركز العاشر.



وتعادل روما للمرة الثانية هذا الموسم مقابل 11 انتصارا وهزيمتين، بينما تعادل كييفو للمرة السادسة مقابل خمسة انتصارات وخمس هزائم.