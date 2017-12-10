خطف إيفرتون نقطة غالية من أنياب مضيفه وجاره ليفربول بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم الأحد على ملعب "آنفيلد" في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي

تقدم ليفربول في لقاء ديربي الميرسيسايد في الدقيقة 42 عن طريق المصري محمد صلاح، وتعادل إيفرتون بضربة جزاء سجلها واين روني في الدقيقة 77.



ورفع ليفربول رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب وارتفع رصيد إيفرتون إلى 19 نقطة في المركز العاشر بقيادة مديره الفني الإنجليزي سام آلاردايس.



لقاء الديربي كان في مجمله مثيرًا وساخنًا خاصة في الربع ساعة الأخيرة بعد تعادل إيفرتون وفي ظل انتفاضة هجومية من ليفربول لم تنجح في تحقيق الفوز.