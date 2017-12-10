أهدر ساوثامبتون فوزاً ثميناً على ضيفه آرسنال بتعادله معه 1-1، اليوم الأحد، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز تشارلي أوستن هدف ساوثامبتون في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، قبل أن يعادل آرسنال الكفة عن طريق أوليفيه جيرو في الدقيقة 88.



ولم يقدم دفاع أرسنال المستوى المأمول مجدداً وتلقى هدفاً مع الدقائق الأولى سجله أوستين (3) في الوقت الذي عجزت به أسلحته الهجومية عن إيجاد الحلول أو حتى تهديد مرمى الفائز بفرص حقيقية، حتى الدقائق الأخيرة عندما عدّل البديل الفرنسي جيرو النتيجة (87).



واستقر آرسنال بهذه النتيجة في المركز الخامس بعدما ارتفع رصيده إلى 29 نقطة، بفارق الأهداف وراء جاره اللندني توتنهام، أما ساوثامبتون، فرفع رصيده إلى 18 نقطة، وارتقى مؤقتًا إلى المركز العاشر بفارق الأهداف أمام إيفرتون الذي يلعب مع ليفربول.