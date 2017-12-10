واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا بعدما حقق فوزا ثمينا خارج الديار بهدف دون رد على حساب ريال بيتيس الأحد على ملعب "بينيتو فيامارين" ضمن الجولة الـ15 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

يدين "الروخيبلانكوس" بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط ساؤول نييجيز الذي وقع على الهدف الوحيد في الدقيقة 30 بعد تمريرة عرضية من شيمي فيرساليكو من اليمين مرت من الجميع ووجدت ساؤول في الموعد ليسكن الكرة في الشباك.



وحقق رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني انتصارهم الثالث على التوالي في المسابقة منذ التعادل مع ريال مدريد في "الديربي" ليرتفع رصيدهم لـ33 نقطة في المركز الثالث.



في المقابل، يفشل الفريق الأندلسي في تذوق طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي- 4 هزائم وتعادلين- ليتجمد رصيده عند 18 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر.