رفض البنتاغون، يوم الأحد، اتهامات روسيا له بأن الطيران الحربي الأمريكي أعاق استهداف الطائرات الروسية لمواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن ممثل عن وزارة الدفاع الأمريكية قوله ان "التحالف الدولي وليس الاتحاد الروسي أو النظام السوري هو القوة الوحيدة التي أحرزت تقدما ملموسا في محاربة داعش".. "مثل هذه التصريحات غير صحيحة (أي الاتهامات الروسية)".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت التحالف الدولي بمحاولات إعاقة استهداف الطائرات الروسية لمواقع تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, منذ عام 2014، شن غارت بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش"، في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, أبرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, فيما اعلنت روسيا استعادة جميع الاراضي من "داعش" بسوريا.

سيريانيوز