حقق هانوفر فوزه الأول بالبطولة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه هوفنهايم الاحد في المرحلة الخامسة عاشرة من الدوري الألماني.

ارتفع رصيد هانوفر إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف هوفنهايم، صاحب المركز السادس. وافتتح نيكلاس فولكروج التسجيل لهانوفر في الدقيقة 59، فيما تكفل مارتين هارنيك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ولم يحقق هانوفر أي انتصار في البطولة منذ تغلبه 4 / 2 على ضيفه بوروسيا دورتموند في 28 تشرين أول الماضي، ضمن المرحلة العاشرة للبطولة. وفي لقاء آخر واصل كولن نتائجه الهزيلة بعدما فرط في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، هذا الموسم، عقب خسارته 3/4 أمام ضيفه فرايبورج.

وظل كولن قابعا في مؤخرة الترتيب، برصيد ثلاث نقاط، فيما ارتفع رصيد فرايبورج إلى 15 نقطة، في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وتقدم كولن بهدف مبكر حمل توقيع لوكاس كلونتير، في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف سيرو جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 16، من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثالث لكولن عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز كاليب ستانكو، لاعب فرايبورج، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 29.

وقلص نيلس بيترسين الفارق، بتسجيله الهدف الأول لفرايبورج في الدقيقة 40، قبل أن يضيف يانيك هابيرير الهدف الثاني في الدقيقة 65. وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز نيلسن الهدفين الثالث والرابع لفرايبورج، من ركلتي جزاء، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث، في اللحظات الأخيرة.