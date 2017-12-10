أصيب عدد من المتظاهرين المحتجين على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس, بحالات اختناق, صباح الاحد, عقب مواجهات مع قوات الأمن, أمام السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت.

وذكرت وسائل اعلام انه تم تسجيل حالات اختناق في صفوف المتظاهرين، جراء تعرضهم للقنابل الدخانية والمسيلة للدموع.

واندلعت مواجهات أمام السفارة الأمريكية في عوكر, حيث قام المتظاهرون برشق القوى الأمنية بالحجارة وأحرقوا الإطارات، فيما أطلق الجيش قنابل دخانية لتفريق المحتجين.

ويحاول المحتجون تخطي الشريط الشائك أمام السفارة الأمريكية، بينما توجه القوى الأمنية خراطيم المياه نحو المتظاهرين.

وخرج المحتجون في التظاهرة, التي نظمتها "هيئة علماء المسلمين", رفضا لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بقرار الرئيس ترامب.

شهدت عدة مدن وعواصم في عدد من الدول العربية مظاهرات غاضبة احتجاجاً على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة الامريكية للمدينة.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياُ, يوم الأربعاء, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, ووجه الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس,وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.