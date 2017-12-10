وصل وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري إلى مدينة جنيف اليوم, وذلك للمشاركة في محادثات الجولة الثامنة للحوار السوري السوري.

وبدأت جولة المحادثات الراهنة في 28 تشرين الثاني, ثم علقت لثلاثة أيام، قبل أن تستأنف الأمم المتحدة لقاءاتها الثلاثاء مع وفد المعارضة، فيما أعلنت السلطات السورية ان وفد النظام سيلتحق بالمفاوضات الاحد المقبل, بعد ضغوطات من المعارضة و مطالبات أمريكية فرنسية بضرورة إلزام روسيا وفد النظام حضور المفاوضات والالتزام بالعملية التفاوضية.

وغاب وفد النظام السوري عن بداية انطلاق الثانية من المفاوضات السورية، رفضاً لتمسك المعارضة برحيل الأسد, قبل الإعلان عن الالتحاق بالمفاوضات الأحد .

وحضر وفد النظام المرحة الاولى من مفاوضات جنيف8 بعد امتناعه عن المشاركة، بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

ويشدد وفد المعارضة على ان مجيئه الى جنيف هو لبحث مسالة مصير الاسد وعملية الانتقال السياسي, وهو مايرفضه وفد النظام, الذي يشدد على اولوية مكافحة الارهاب, وسط تحذيرات من قبل الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا جميع الاطراف من تخريب المفاوضات, مشيرا الى انه سيتم التركيز على المسائل الدستورية والانتخابية.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.