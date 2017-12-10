تعرض شخصان للإصابة، يوم الأحد، نتيجة سقوط قذائف هاون وصاروخية على قرى في ريف حمص الشمالي.

وقالت وكالة (سانا) ان شخصين أصيبا بجروح، اثر سقوط قذائف هاون وصاروخية على قريتي المختارية والنجمة قرب تلبيسة.

واتهمت الوكالة مجموعات معارضة مسلحة في تلبيسة بريف حمص الشمالي بتنفيذ الاعتداء.

ويأتي سقوط القذائف، رغم دخول اتفاق لتخفيف التوتر في ريف حمص الشمالي حيز التنفيذ بداية آب الماضي، كانت توصلت له روسيا وممثلين عن المعارضة المسلحة في المنطقة.

يشار الى انه تم الاتفاق منتصف ايلول الماضي بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) خلال لقاء استانا 6 , على إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحماه لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز