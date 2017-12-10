ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الأحد, بدمشق , مسجلاً 424 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 424 ليرة للمبيع، و 420 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار سجل انخفاضا, يوم السبت 9 كانون الأول الجاري, في سوق العاصمة دمشق ووصل إلى 415 ليرة للمبيع، و 410 ليرة للشراء.

سيريانيوز